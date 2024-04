Mujalonga sul Mar, vincono la 10k Iliass Aouani e la slovena Lisa Šajn

MUGGIA - La 21/a edizione della Mujalonga sul Mar, curata dall’Asd Trieste Atletica Aps non ha deluso le attese: la 10K la vincono l’ex primatista italiano di maratona Iliass Aouani e la giovane slovena Lisa Šajn. L'evento sportivo ha rispettato le aspettative della vigilia confermando, ormai, un appuntamento entrato nel dna della città rivierasca. La Muggia 10K, valida anche come terza prova del Trofeo Trieste 2024, ha visto primeggiare i due nomi più attesi della vigilia, l’ex primatista italiano della maratona e portacolori del Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre Illias Aouani e la talentuosa slovena Liza Šajn. Sul tracciato disegnato sul lungomare muggesano, con partenza e arrivo allestiti nel piazzale Lodovico Salvatore di Porto San Rocco, mentre il viraggio dei 5km è stato posizionato all’interno della base logistica del Lazzaretto, Aouani ha fatto la differenza già nella prima metà di gara, gestendo a proprio piacimento i secondi 5 chilometri caratterizzati dal vento contrario e chiudendo la sua fatica dopo 30:28. Alle sue spalle si è ben disimpegnato Ahmed El Mazoury (Atletica Casone Noceto), che fin dalle prime battute ha messo in cassaforte la seconda piazza, timbrando poi il crono di 30:46. Il podio è stato completato dal ventitreenne toscano Pietro Pellegrini (Atletica Firenze Marathon), autore di una prestazione in progressione che gli ha consentito di chiudere in terza piazza con il crono di 31:11 e di sbarazzarsi della compagnia di Steve Bibalo (Atletica Buja) e Samuele Della Pietra (Trieste Atletica), che hanno chiuso rispettivamente in quarta e quinta piazza. Questo il commento del vincitore: “Ho gareggiato per la prima volta a Muggia e devo ammettere che correre su un tracciato, con il mare a farti compagnia dal primo all’ultimo metro, è un vero spettacolo. Sto affrontando un periodo di allenamenti intensi, con questa Muggia 10K che ha rappresentato un buon test, verso gli impegni estivi dove, tra europei e magari olimpiadi, spero di essere protagonista”. In campo femminile non c’è stata storia con la slovena Liza Šajn che si è dimostrata di una spanna superiore alla concorrenza sfoderando un assolo senza diritto di replica e tagliando il traguardo dopo 34:06. Alle sua spalle si è scatenata la lotta per la seconda piazza tra Sara Carnicelli (Asd Imperiali Atletica, 37:12) e la siciliana Barbara Vassallo (As. Dil. Pol. Atl. Bagheria, 37:22). Alla fine ha prevalso la Carnicelli che si è presa il 2° posto precedendo proprio la Vassallo, terza classificata, e la slovena Kim Amersek (Ad Kronos, 40:01), costretta ad accomodarsi ai piedi del podio. Se la top five è stata completata da Caterina Bellina (Unione Sportiva Aldo Moro Paluzza, 40:39), la migliore atleta triestina è stata Nicoletta De Cecco (Asd Free Runners Trieste, 40:55).

Dalle 11 sul lungomare muggesano si è scatenata, invece, l’energia e l’entusiasmo dei partecipanti della Mujalonga Family Run, vero simbolo di questo evento. Sui 5 chilometri della Family si è chiusa anche il viaggio della staffetta solidale più grande d’Italia, la quarta edizione della Run4Hope Massigen, curata dalla Run4Hope Italia Onlus e che, quest’anno, donerà il ricavato delle donazioni raccolte all’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, con l’obiettivo di raccogliere nuovi fondi per sostenere la ricerca e la cura delle malattie ematologiche. 20 regioni d’Italia, 400.000 podisti coinvolti, 8 tappe anche in Friuli-Venezia Giulia e la chiusura della staffetta, affidata a Muggia alle mani e alle gambe del presidente del Gs San Giacomo Ruggero Poli (categoria SM85), figura storica anche del Trofeo Trieste.