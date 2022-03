Trieste abbraccia Mykolaiv, continua l'iniziativa benefica del Comune: come donare

L’Unità Operativa predisposta dal Comune di Trieste sta procedendo alla raccolta del materiale medico/sanitario e prodotti alimentari da portare alla città ucraina di Mykolaiv, con la quale ha attivato nel 1997 un progetto di cooperazione all’interno del programma europeo Tacis City Twinning Programme. Chi volesse contribuire a questo progetto può farlo versando un contributo in denaro nell’apposito conto corrente attivato dall’Amministrazione Comunale:

COMUNE DI TRIESTE

IBAN: IT 44 S 02008 02230 000001170836

BIC/SWIFT: UNCRITM10PA

Con la specifica causale: “Trieste abbraccia Mykolaiv”

Le donazioni serviranno per acquistare i beni specifici richiesti dall’Amministrazione di Mykolaiv con cui il Comune di Trieste è riuscito ad aprire un canale di comunicazione diretto e sicuro. In questi giorni si sta procedendo alla raccolta dei medicinali e generi alimentari grazie alla collaborazione di Despar, IN's Mercato e Alleanza Coop 3.0 a cui si stanno affiancando anche altre compagnie della grande distribuzione.

L’operazione ToM (Trieste abbraccia Mykolaiv) è il frutto della collaborazione del Comune di Trieste con la Protezione Civile Associazione Nazionale Alpini di Trieste, Protezione Civile FVG che, coordinate dalla Polizia Locale di Trieste, si stanno occupando sia della raccolta del materiale e della logistica, sia della programmazione del primo viaggio verso il punto di contatto, fuori dai confini dell’Ucraina, concordato con l’Amministrazione di Mykolaiv per la consegna del primo carico di beni umanitari. Il Comune di Trieste ringrazia le realtà imprenditoriali della grande distribuzione che si sono attivate, coloro che hanno dato la propria disponibilità, i dipendenti comunali e tutti i cittadini che stanno dando il loro concreto contributo in denaro per l’acquisto dei beni necessari richiesti.