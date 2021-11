Cucciolo di orso scappa su un albero ma non riesce a scendere: salvato dai Vigili del Fuoco

Particolare intervento per i Vigili del fuoco di Gorizia che alle 00.40 del 16 novembre 2021 sono intervenuti in Via Giustiniani per soccorrere un cucciolo d'orso che si era arrampicato su un albero. Una volta a terra l'orsetto di circa 30 KG è stato preso in consegna dalla guardia forestale e custodito in luogo idoneo e sicuro.