Lavori in Ponterosso, Bressan: "Canale inutilmente transennato in attesa di fantomatici lavori"

"Per dieci mesi il canale di Ponterosso è restato transennato in attesa di fantomatici lavori. Ieri l'annuncio del sindaco: l'intervento è completamente da ripensare visto che non è possibile intervenire sotto le arcate del ponte verde e bianco e bisognerà agire da sopra". Lo ha detto il capogruppo del Pd in IV Circoscrizione Luca Bressan.

"I lavori di fatto però erano completamente fermi da prima dell'estate. Motivo per il quale - aggiunge - è scontato pensare che l'impossibilità di procedere nel modo preventivato fosse ben presente a Sindaco e Giunta e si sia ben pensato di posticipare l’annuncio a dopo il voto amministrativo per renderlo meno dirompente".

"Si potrebbe anche dare per buona la tesi che solo chi fa, sbaglia se non fosse che tutti i principali cantieri in città mostrano difficoltà e ritardi patologici. Basti pensare al cantiere del tram di Opicina (ormai fermo da più di 5 anni) o al cantiere della galleria di Montebello. I principali cantieri arrancano e hanno ritardi patologici ma il Sindaco e la sua Giunta parlano di fare un'ovovia. Al di là delle opinioni che si possono avere su tale intervento - conclude Bressan - meglio non pensare cosa potrebbe succedere se dovessero trovarsi a gestire un cantiere tanto complesso".