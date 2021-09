"Il Fiocco di Aquileia", al Nazionale l'anteprima del videoclip di Ugo Puglisi

Sabato 18 settembre alle ore 15 presso il Cinema Nazionale, la Minotaurus Pictures 2004 presenterà in anteprima il videoclip storico rievocativo intitolato “Il Fiocco di Aquileia” del regista Ugo Puglisi. L'evento si inserisce nell'ambito di “Un mare di archeologia”, parte del programma del prossimo Trieste NEXT.



Il progetto, sviluppato a partire da un’idea di Silvio Quarantotto, noto musicista e compositore, a cui hanno partecipato anche esperti rievocatori come Alessandro De Antoni e Leonardo Albiero, narra l’esperienza mistica di un artista, sospeso tra presente, passato e futuro. Grazie al suo tocco magico, il regista Puglisi ha saputo coniugare combattimenti all’ultimo sangue dai ritmi incalzanti, ambientati vicino al castello di San Giusto, con scene che richiamano visioni oniriche e romantiche girate sulla spiaggia di Staranzano e in Val Rosandra.



La colonna sonora dai timbri assai particolari, composta da Quarantotto ed eseguita dallo stesso con riproduzioni filologiche di strumenti risalenti all’epoca antica, rende l’opera unica nel suo genere: un inno alla bellezza della natura, in particolare al magico fluire dell’acqua, e all’amore, quello vero, passionale, che toglie il respiro, vissuto dal protagonista del video attraverso i secoli in compagnia della sua musica; un viaggio spirituale che suggerisce profonde riflessioni metafisiche.



Sarà proiettato altresì il cortometraggio “L’ultimo draco”, anch’esso girato da Puglisi in collaborazione con il Centro Studi di Storia Militare Antica e Moderna di Trieste, che racconta la caduta della città romana di Aquileia per mano dei barbari.

La post produzione di entrambi gli elaborati è stata curata dal cineasta Emanuele Flangini con il quale Puglisi ha già collaborato in altri progetti filmici.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...