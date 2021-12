Armati di pistola rapinano e sequestrano un imprenditore triestino

La sera del 23 dicembre intorno alle 20 un imprenditore triestino è stato rapinato e sequestrato da due malviventi mentre stava rientrando nella sua villa in Costiera. La notizia è stata riportata da Telequattro.

La vittima stava imboccando dalla Costiera la stradina che porta a casa sua, quando è stata avvicinata da due uomini stranieri armati di pistola che parlavano bene l'italiano. I due gli hanno inizialmente intimato di consegnare loro il denaro che aveva con sè (circa duemila euro in contanti) e un orologio di valore. Subito dopo, uno dei due rapinatori riesce a salire a bordo dell'auto, gli stringe la testa sotto il braccio e lo minaccia con la pistola: "Vogliamo quello che hai in casa. Fai il bravo, altrimenti vi ammazziamo tutti". Fortunatamente l'imprenditore riesce ad aprire lo sportello e a fuggire verso casa ferendosi leggermente: la discesa è ripida. La sua improvvisa reazione riesce a far desistere i due rapinatori che fuggono lasciando a terra la pistola (probabilmente un'arma giocattolo). Le indagini sono state affidate alla Polizia.