Spray al peperoncino contro un giovane, ennesima rapina in città

TRIESTE - Ennesima rapina in città, questa volta nel cuore della notte. La vittima dell'episodio, avvenuto sulle rive poco dopo la mezzanotte, è un ragazzo di nazionalità italiana di circa 25 anni. Il giovane si trovava nella zona di Eataly quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia di Stato, è stato avvicinato da un soggetto che gli ha sfilato il borsello. Per guadagnarsi la fuga il rapinatore avrebbe utilizzato lo spray al peperoncino. Non vi sarebbe stata alcuna collutazione tra i due. Il malvivente è riuscito a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al venticinquenne. Sui fatti indaga la questura che, con ogni probabilità, chiederà di visionare le immagini degli eventuali impianti di videosorveglianza presenti in zona.