Pubblicate le foto di chi torturò Giulio, il legale: "Aiutatemi a trovarli"

Tre foto con tanto di nome e cognome e un semplice appello: ''Sappiamo chi sono, che facce hanno e sappiamo quanto male sono capaci di fare. Ci aiutate a cercarli?''. A pubblicarle su Facebook è stato l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia di Giulio Regeni, che nel post sui social ha allegato le informazioni sui tre 007 egiziani imputanti nel procedimento in Italia: ''Ci servono i loro indirizzi di residenza per poterli processare in Italia. Aiutateci a trovarli. Non diamogli la possibilità di nascondersi ancora dietro la loro arrogante vigliaccheria e di continuare a fare impunemente 'tutto il male del mondo'. Chiunque avesse notizie su di loro e sui loro indirizzi di residenza per favore mi contatti - aggiunge Ballerini - Proteggerò l'anonimato di qualsiasi testimone. Facciamo vincere la giustizia!''.

''Aiutateci a trovarli - prosegue il post - queste immagini ritraggono: Athar Kamel Mohamed Ibrahim, nato in Egitto nel 1968, titolare di documento di identificazione militare nr. 5/89, Uhsam Helmi, Colonnello, nato in Egitto nel 1968, titolare di documento di identificazione militare nr.270/1990, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, nato in Egitto il 9.7.1984, sono tre degli imputati per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. C'è un quarto imputato: Tariq Sabir, nato in Egitto nel 1963, titolare di documento di identificazione militare nr. 791/1984/19, Generale della Polizia presso il Dipartimento di Sicurezza Nazionale, del quale per ora non abbiamo la foto'' conclude Ballerini nel post scritto anche in inglese e arabo.

Articolo integrale pubblicato su Today.it