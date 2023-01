Regeni, Tajani: "L'Italia continuerà a cercare la verità"

Per il governo italiano la verità su Giulio Regeni è una priorità. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Telefriuli, menzionando la sua recente visita in Egitto, nel corso della quale ha chiesto al Presidente egiziano e al Ministro degli Esteri di collaborare per trovare una soluzione che permetta di punire i colpevoli al termine di un processo. Tajani ha quindi spiegato di aver accolto positivamente la risposta del presidente al-Sisi, il quale ha sollevato per primo il problema Regeni e ha dichiarato di essere disposto a fare il possibile per togliere tutti gli ostacoli che creavano problemi nelle relazioni tra Italia ed Egitto. "Ora vedremo se alle parole seguiranno i fatti", ha sottolineato. Per il Ministro non ci sono dubbi, "l'Italia continuerà a cercare la verità senza alcun tentennamento", a patto che "non ci siano strumentalizzazioni politiche da parte di altri". "Continueremo a insistere per far luce su tutto ciò che è accaduto e che ha portato all'omicidio di un ragazzo italiano che studiava in Egitto", ha concluso. Sul caso Regeni, Tajani risponderà domani in Parlamento al question time.