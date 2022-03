Mostra Frida, Rossi replica ad At: "4 mila visitatori in 10 giorni, nella cultura importanti anche i numeri"

"La mostra su Frida ha fatto 4 mila visitatori in dieci giorni. Nella vita come nella cultura, oltre alla calma, ci vuole anche la capacità di "fare i numeri"". È questa la risposta dell'assessore alla Cultura, Giorgio Rossi, dopo l'attacco di Adesso Trieste alla mostra "Frida Kahlo - Il Caos dentro" attualmente installata al salone degli Incanti. "È vero, non ci sono i quadri, ma l'opera d'arte in questo caso è rappresentata dalla vita di una grandissima artista" continua l'esponente della Lista Dipiazza. "Poi - conclude - ci sono anche le mostre che richiamano il grande pubblico, forse meno d'elite ma più popolari. Quindi direi che ci vuole calma e gesso. E anche un po' di umiltà".