Samer contro Puzzer: "Dichiarazioni senza fondamento"

"Samer & Co. Shipping prende le distanze dalle dichiarazioni di Stefano Puzzer: la nostra azienda è stata tra le prime in Italia ad avvisare - lo scorso 15 settembre - i propri dipendenti della necessità di avere il green pass per poter accedere agli uffici della Compagnia. Dallo scorso 15 ottobre all’ingresso di tutti gli uffici - nelle sedi di piazza dell’Unità d’Italia, Interporto di Fernetti e Terminal Portuale di Riva Traiana - una guardia giurata controlla il green pass di dipendenti, fornitori e visitatori. Da ieri pomeriggio la misura è stata estesa anche al Terminal Portuale di Riva Traiana, dove precedentemente venivano controllati - come prevede la norma e come erano stati informati i datori di lavoro di tutti i fornitori - i green pass dei soli dipendenti".

"I controlli al Terminal Portuale di Riva Traiana sono quindi da ieri attivi 24 ore su 24 ed estesi anche ai dipendenti dei fornitori, dopo che uno di essi - dipendente della Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste (ALPT) - è stato allontanato in quanto risultato, a seguito di verifica, sprovvisto di green pass. Si conferma inoltre che Samer Seaports & Terminals - società che gestisce il Terminal Portuale di Riva Traiana e Molo V - ha aderito alla richiesta di sostenere, per i propri dipendenti, il costo dei tamponi al fine di dotare tutto il personale di green pass. Le dichiarazioni di Puzzer relativamente a Samer & Co. Shipping sono destituite di ogni fondamento e assolutamente lontane dai valori e dalla cultura aziendale delle società del Gruppo che conta oltre 400 dipendenti". Lo riporta l'azienda oggi 17 ottobre.