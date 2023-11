Il Sap risponde alle accuse di Ics: "Nessuno stato di polizia, solo strumenti per la sicurezza"

Riceviamo e pubblichiamo la risposta di Lorenzo Tamaro, Segretario Provinciale del Sap, alle recenti dichiarazioni del presidente di Ics Gianfranco Schiavone:

Siamo sorpresi della narrazione di Gianfranco Schiavone di Ics riguardo alle dichiarazioni del sottoscritto Lorenzo Tamaro Segretario Provinciale del SAP. Interpretazioni e proiezioni, quelle di Gianfranco Schiavone, molto differenti da quanto scritto ed affermato in maniera semplice e chiara nel corso di alcuni miei interventi sulla Rotta Balcanica e sulla questione della sicurezza nelle nostre città. Interpretazioni e proiezioni, quelle di Gianfranco Schiavone, che non avrebbero bisogno di spiegazioni e tantomeno di giustificazioni. Ritengo che i miei pensieri siano sempre stati chiari, coerenti e lineari; sono facilmente reperibili sui canali di comunicazione. Sono una serie di richieste di natura prettamente sindacale, rivolte in ogni sede istituzionale e alla “Politica” con l’unico scopo di trovare delle soluzioni alle problematiche degli operatori di Polizia, troppo spesso messi nella condizione di esporsi a rischi di servizio eccessivi.

Subiamo mediamente otto aggressioni al giorno e le denunce per motivi di servizio sono sempre più numerose. Le motivazioni principali sono due: da una parte per strategia difensive degli avvocati che consigliano di contro denunciare l’operatore intervenuto al solo scopo di trasformarlo nel procedimento penale da teste terzo in imputato in procedimento connesso, pertanto con un valenza probatoria minore; dall’altra siamo vittime dell’atto dovuto nonostante nel nostro ordinamento siano previste le cd cause di giustificazione (uso legittimo delle armi, adempimento di un dovere, legittima difesa, stato di necessità). Azioni penali mosse nei nostri riguardi che nella quasi totalità dei casi giungono poi all’archiviazione. Per questo da anni chiediamo idonee “garanzie funzionali”. Tutele indispensabili per svolgere in modo efficace ed efficiente la nostra funzione.

Per togliere ogni dubbio che non siamo alla ricerca di privilegi o guarentigie siamo i primi sostenitori delle bodycam, delle telecamere sulle auto e nei locali di polizia al fine di rendere sempre più trasparente il nostro operato. Dopodiché riteniamo necessarie “garanzie funzionali” quali una adeguata tutela legale per fatti di servizio, protocolli operativi chiari e sanzioni più gravi per chi usa violenza a pubblico ufficiale. Spiace che anche alcune organizzazioni sindacali solo per spirito di critica, abdicando al loro ruolo di tutela e rappresentanza del personale e neghino certe criticità della nostra professione. Forse non sono più abituati alla strada o solamente sono troppo distanti dalle esigenze dei colleghi poiché impegnate a criticare gli altri e a ideologizzare la loro azione.

È innegabile che l’autorevolezza di chi indossa una divisa sia diminuita in modo esponenziale. Molti si stupiscono quando osservano (anche sui video che spopolano sui social) operatori delle forze dell’ordine che tentennano di fronte ad episodi di violenza e ritardano l’intervento (ne ha raccontato uno anche il noto giornalista Giuseppe Cruciani nella sua trasmissione la Zanzara nel mese di settembre). I motivi sono molto semplici e non riguardano la propria incolumità fisica ma bensì i rischi di strumentalizzazioni mediatiche e di denunce per fatti di servizio. Denunce che comportano non solo l’esborso delle spese legali ma anche il blocco della carriera, trasferimenti d’ufficio, la sospensione di premi ecc.

Infine, solo alcune precisazioni oggettive. Non esiste alcun esonero " da responsabilità penale gli agenti dei servizi segreti", forse solo in qualche film. Oggi, tenendo conto delle dovute proporzioni della popolazione, la stragrande maggioranza dei reati vengono commessi da cittadini stranieri. I nostri interventi per circa i due terzi vedono coinvolti cittadini stranieri. È altrettanto un dato obiettivo il fatto che la popolazione carceraria è composta prevalentemente da cittadini stranieri. Per quanto riguarda le baby gang è certamente un fenomeno molto complesso, ma è chiaramente rilevabile che la maggior parte di questi gruppi giovanili sono composti oltre che da ragazzi stranieri da italiani prevalentemente figli di seconda generazione di immigrati. Sottovalutare questi aspetti significa non voler ricercare reali soluzioni al problema. È altrettanto inequivocabile che il sistema di accoglienza sia sostanzialmente fallimentare poiché non ne è seguita un’adeguata integrazione.

Per concludere spiace che si siano sviluppate polemiche (sterili) su osservazioni e analisi relative alle condizioni di sicurezza della nostra città e in realtà di tutto il Paese. La sicurezza è una precondizione per lo sviluppo e la crescita di ogni società poiché indispensabile per garantire convivenza civile e sviluppo economico. È necessario che la nostra comunità abbia piena consapevolezza di quelle che possono essere le criticità dell’apparato di sicurezza per decidere se attraverso la politica e le istituzioni sia necessario intervenire per migliorare gli standard attuali. Per quanto ci riguarda, da tecnici del settore, riteniamo di aver il dovere di proporre la giusta analisi della situazione e promuovere proposte. Il resto è polemica.