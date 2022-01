Cadavere ex Opp, nei prossimi giorni autopsia e tac per risalire all'identità

Nei prossimi giorni verrà effettuata una TAC integrale sul corpo della donna rinvenuta senza vita mercoledì pomeriggio nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Seguirà un completo accertamento autoptico. Lo comunica con una nota stampa la Procura di Trieste. Gli incarichi sono stati conferiti al dott. Fabio Cavalli e il dott. Fulvio Constanitides.

I risultati, che verranno comunicati dalla stessa Procura, saranno determinanti per orientare la successiva attività per far finalmente luce sull'accaduto e procedere sul fronte penale. Nel frattempo continuano le investigazioni della Squadra Mobile di Trieste, coordinate dal Sostituto Procuratore dott.ssa Maddalena Chergia, titolare del procedimento, finalizzate "a raccogliere sul luogo del ritrovamento del cadavere tutto quanto sia rilevante per ricostruire i fatti".

La nota della Procura sottolinea inoltre l'interesse suscitato dalla scomparsa di Liliana Resinovich, ritiene pertanto "opportuno inviare periodicamente sintetici comunicati sull'andamento delle indagini", anche "per contribuire a fugare la tante illazioni che sinora sono apparse qua e là sulla vicenda"