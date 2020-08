Da lunedì al via "Tarvision", doppia serata di dialoghi a Tarvisio: ospite Veit Heinichen

Si chiama “Tarvision. Nuove prospettive, nuove idee. In quota le cose si vedono meglio“ la doppia serata di dialoghi che il magazine IES edito dalla Prandicom in collaborazione con il Comune tarvisiano, offrirà nel mese di agosto a residenti ed ospiti della località montana, nell’ambito delle manifestazioni estive programmate nella piazza principale della cittadina. Una “visione” di tutto quanto ci circonda attraverso lo sguardo di due protagonisti che risiedono e vivono nella nostra regione, intervistati dai giornalisti del free press che nel suo ultimo numero ha dedicato un inserto speciale all’offerta turistica del tarvisiano.

Il programma

Si inizia lunedì 3 agosto con lo scrittore di origine tedesca Veit Heinichen, il “Camilleri d’Austria” come è stato ribattezzato oltre confine dopo il grande successo della serie televisiva trasmessa dalla prima rete austriaca, ispirata ai suoi gialli, tutti ambientati in Friuli Venezia Giulia. Heinichen dialogherà con il giornalista Cristiano Degano. Giovedi 20 agosto sarà invece Bruno Pizzul, la voce del calcio italiano, a salire sul palco di Tarvisio. In dialogo con il direttore di IES Magazine Giovanni Marzini, si ripercorreranno le più significative tappe della sua carriera con un affaccio sulla stretta attualità del calcio post Covid, tra l’altro proprio nell’immediata vigilia dell’ultimo atto della stagione calcistica, la finale della Champions League. Entrambi gli appuntamenti di Tarvision - Piazza Unità - avranno inizio, con partecipazione del pubblico gratuita, alle 20.30. In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno presso il Centro Culturale Julius Kugy in Via Papa Giovanni II, 1.