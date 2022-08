Doglia (FI): "Soddisfazione per l'inizio dei lavori in via Torrebianca"

In seguito all'avvio dei lavori di ripristino del marciapiede di via Torrebianca, la consigliera Anastasia Doglia, Capogruppo FI della IV circoscrizione, ha espresso soddisfazione "per la celerità con cui giunta, assessori e uffici tecnici hanno agito in seguito alla sua mozione presentata a gennaio". "Un ringraziamento particolare anche da parte degli esercenti della via", ha aggiunto Doglia.