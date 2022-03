Liliana Resinovich non si è drogata

Liliana Resinovich non aveva assunto droghe né farmaci tali da aver provocato uno stato di incoscienza al momento del decesso. Lo sostengono gli esiti degli esami tossicologici, diffusi dalla Procura della Repubblica di Trieste nella mattinata di oggi 22 marzo. Il quadro investigativo, pertanto, non ha subito modifiche. I test effettuati, come riporta la nota, sono stati "sia di tipo Ìmmunochimico su sangue e urine, sia di tipo cromatografico in spettrometria di massa tandem per tutte le altre matrici biologiche. Le analisi tossicologiche immunochimiche di screening hanno dato esito negativo".

Sul corpo di Liliana Resinovich sono state trovate tracce di caffeina e teobromina, uvette, sostanze appartenenti al complesso della vitamina 86, un'aspirina e una tachipirina "ritrovate solo nelle urine". Non sono state individuate tracce di sostanze psicoattive. Proseguono comunque le ulteriori attività d'indagine affidate alla Squadra Mobìle della Questura di Trieste.