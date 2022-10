Tragedia davanti alla scala dei Giganti: precipita e muore sul colpo

Una tragedia si è consumata oggi all'imbocco della galleria Sandrinelli. Un uomo, per cause ancora da confermare, è precipitato nel vuoto dalla scala dei Giganti e dopo un volo di venti metri è morto sul colpo. Sul posto il 118, la Polizia e i Carabinieri. La galleria è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Notizia in aggiornamento.