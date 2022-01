Omicidio Trajkovic, il killer 21enne resta in carcere

Il Gip ha convalidato il fermo: Alì Kashim, il 21enne indagato per l'omicidio del diciassettenne Robert Trajkovic, resterà in carcere. Lo riporta il Tgr Rai Fvg. Gli inquirenti hanno intanto ascoltato anche la 22enne contesa dai due ma sembra che dall'interrogatorio non siano emersi elementi decisivi per l'indagine. La giovane alloggiava nel bed and breakfast di via Rittmeyer. Robert avrebbe dovuto raggiungerla, ma è stato strangolato da Alì, geloso per la relazione tra i due.