Science + fiction festival apre gli accrediti e svela le anteprime: ecco i titoli

TRIESTE - Il Trieste Science+Fiction Festival scalda i motori per la sua 23esima edizione, che si svolgerà dal 27 ottobre al 1 novembre. Si celebreranno i primi 60 anni dallo storico Festival Internazionale del film di Fantascienza, svoltosi a Trieste dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le primissime in Europa di cui il Trieste Science+Fiction Festival è oggi l'erede. In questa edizione si potrà assistere ail grandi successi provenienti dalla scena internazionale della fantascienza, film acclamati dalla critica e nuove incredibili scoperte.

Il direttore artistico Alan Jones commenta: “Per il 60° anniversario, gli “Extra-Triestini” avranno la possibilità di assistere ad una straordinaria varietà di film grazie ad una line-up eclettica che volge lo sguardo lontano: dalla straordinaria storia del nostro festival, passando dai traguardi raggiunti dal genere fantascientifico fino ad oltrepassare i limiti spaziali. I primi sei titoli che annunciamo oggi sono solo un assaggio di un ricco programma di film rivolto a tutti, che include un pubblico nuovo e curioso e gli irriducibili appassionati del multiverso". Tra i film in anteprima nazionale un documentario su una delle più grandi icone della fantascienza, il "Blade Runner ungherese", una nuova interpretazione della teoria del complotto alieno, una piccola città invasa da un'infezione mortale, lo "Stranger Things svedese" e un astronauta che decide il destino dell'intero universo.

Le prime sei anteprime

"You can call me Bill" di Alexandre O. Philippe (USA, 2023, anteprima italiana) Un intimo ritratto dell'icona di Star Trek, l’indimenticabile Capitano Kirk William Shatner e del suo personale viaggio attraverso novant’anni di una vita vissuta con coraggio: un documentario che esplora l’esistenza e il fascino di una star che ha reso immortale uno dei personaggi più iconici del piccolo schermo.

"Restore point" di Robert Holz (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Serbia, 2023, anteprima italiana) Un poliziesco dalle tinte noir, ambientato in un mondo in cui il progresso tecnologico ha sviluppato una forma di immortalità. Nella Praga del 2041 si indaga su un omicidi, in uno scenario futuristico in cui, grazie all’innovazione tecnologica, si può essere riportati in vita a seguito di una morte innaturale.

"Monolith" di Matt Vesely (Australia, 2022, anteprima italiana) Thriller psicologico australiano che ha come protagonista l’attrice Lily Sullivan ("La casa - Il risveglio del male" di Lee Cronin) nei panni di una giornalista in disgrazia che tenta di salvare la sua carriera con il podcast "Beyond Believable" orientato a risolvere misteri e scoprire verità nascoste.

"Herd" di Steven Pierce (USA, 2023, anteprima italiana) Zombie movie presentato al Frightfest di Londra. Jamie Miller si ritrova poco lontana dalla sua città natale in cui ha giurato di non tornare mai più. Ma ecco che accade l’inaspettato: la donna finisce intrappolata tra un’epidemia zombie e le milizie in guerra.

"Ufo Sweden" di Victor Danell (Svezia, 2022, anteprima italiana) Una storia fantascientifica che vede protagoniste persone comuni, catapultate in un'avventura straordinaria ricca di azione. Un'adolescente ribelle è convinta che il suo folle padre non sia morto ma sia stato rapito dagli alieni: la ragazza è determinata a scoprire la verità, grazie all’aiuto di un’associazione che si occupa di Ufo.

"A million days" di Mitch Jenkins (Regno Unito, 2023, anteprima italiana) 2041: la Terra è al collasso ecologico e la sopravvivenza dell'umanità dipende dalla capacità di diventare una civiltà interplanetaria. Anderson e il suo team sono alle prese con gli ultimi preparativi per lanciare una colonia sulla luna. Tuttavia, dopo aver consultato l'intelligenza artificiale Jay, diventa chiaro che qualcuno sta cercando di sabotare la missione... Il Trieste Science+Fiction Festival rivelerà a metà settembre gli altri imperdibili titoli in concorso, gli ospiti e i grandi eventi celebrativi del 60º anniversario. Al seguente link è possibile acquistare gli accrediti per l’edizione 2023 del Festival.