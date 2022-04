Vacanze a Trieste: è boom di turisti

Sono tornati in città i turisti che, per questa Pasqua e per il weekend seguente, hanno scelto Trieste quale meta per le loro vacanze. A dirlo sono i dati delle strutture ricettive. Facendo una breve ricerca sulle principali piattaforme di booking online, tra cui Booking.com, sia per il weekend lungo di Pasqua e Pasquetta che per quello del 25 aprile, si evince che circa il 90% delle strutture disponibili sono occupate.



Anche Airbnb evidenzia un aumento della domanda per le date in questione: si parla di un +196% di ricerche in più rispetto alla media degli ultimi 6 mesi.Oltre ai riscontri online, basta fare quattro passi in centro per accorgersi del loro arrivo. Molti anche i giovani venuti in città a godersi la bellezza del mare e del capoluogo giuliano. Ristoranti e bar tutti pieni, complice anche la bella giornata.