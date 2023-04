Guida ubriaco e con la patente sospesa: sanzionato

TRIESTE - Viaggiava a bordo di uno scooter senza assicurazione, con la patente sospesa e per di più ubriaco. È successo alcuni giorni fa in via del Veltro. Il motociclo, con a bordo due individui, uno dei quali senza casco, è stato notato dalla Polizia Locale, durante un normale controllo sul territori. Una volta fermati, in via dell'Istria, gli operatori hanno sottoposto il conducente alla prova dell'etilometro che dava esito positivo.





A seguito di ulteriori accertamenti è emerso che il conducente circolava con la patente di guida scaduta da dicembre 2021 e sulla quale pendeva un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato; inoltre il veicolo era sprovvisto dell’assicurazione e pertanto è stato sottoposto a sequestro amministrativo più il fermo amministrativo per la circolazione senza casco del passeggero.