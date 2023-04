Caso Unabomber, trovati reperti diversi dall’elenco: stop alle analisi

Stop alle nuove indagini sul caso Unabomber. Le operazioni cominciate nei laboratori del Ris di Parma sono state interrotte. Come riportato dall'Ansa, citando Il Gazzettino e il Messaggero Veneto, l'elenco dei reperti inserito nel conferimento d'incarico per l'estrazione del Dna, non coincide con quelli consegnati ai due periti nominati dal Gip, il colonnello Giampietro Lago, comandante del Ris, e la professoressa Elena Pilli, antropologa molecolare forense dell'Università di Firenze.

L'incidente probatorio disposto dal Gip Dainotti per cercare tracce genetiche su reperti dell'epoca con nuove tecniche è stato avviato il 28 marzo nei laboratori dei Ris di Parma . L'elenco fornito ai periti conteneva dieci reperti che riguardano altrettanti attentati commessi tra il 6 marzo 2000 a San Vito al Tagliamento e il 28 ottobre 2007 a Zoppola. Ma ne sono arrivati molti di più, pertanto Lago ha informato il Gip inviando una nota in cui si recepiscono le osservazioni che i consulenti di parte hanno avanzato all'apertura degli involucri.