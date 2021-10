Units, nuovi spazi relax e più posti nelle aule studio a Trieste e Gorizia

Di Lenarda: “Stiamo gradualmente ampliando i servizi dedicati agli studenti soprattutto in termini di spazi per ricominciare a vivere insieme l’esperienza universitaria "

Inaugurati nuovi posti in aule studio e spazi relax nelle sedi di Trieste e Gorizia. Una nuovissima area relax da 32 posti nel ristrutturato Edificio D di Economia accoglierà gli studenti della sede di Piazzale Europa a Trieste a partire dal 5 ottobre.

La sala, pensata per lo studio collettivo, la socializzazione e il consumo dei pasti, è attrezzata con 4 bollitori, 4 forni a microonde e coloratissimi pouf per rilassarsi tra una lezione e l’altra. Sono 12 invece i posti in più nelle sale studio dell’edificio C11, sempre nella sede triestina. Anche il polo di Gorizia, sempre a partire dal 5 ottobre, offrirà agli studenti ben 26 postazioni in più nell’ala storica. L’accesso ai nuovi spazi è consentito con prenotazione sulla APP #Safety4All, come per tutte le aule dell’ateneo.

“Stiamo gradualmente ampliando i servizi dedicati agli studenti soprattutto in termini di spazi per ricominciare a vivere insieme l’esperienza universitaria - sottolinea il rettore Roberto Di Lenarda – abbiamo recentemente ampliato gli orari di apertura delle principali sale studio che nel caso della Biblioteca Generale arriva all’ “H 24, 7 giorni su 7”. I ragazzi hanno accolto con entusiasmo queste novità, stiamo lavorando per incrementare questo genere di opportunità”.