Domenica vaccini senza prenotazione a Gorizia e Trieste

ASUGI comunica che domenica 30 gennaio 2022 verranno aperte sedute vaccinali ad accesso libero senza prenotazione nelle seguenti sedi:

Gorizia Ente Fiera, con accesso dalle 14.00 alle 19.00

Trieste Molo IV, con accesso dalle 8.00 alle 19.00

Le vaccinazioni di questa giornata - che verranno effettuate con vaccini a mRNA - sono rivolte a tutti i cittadini che abbiano compiuto i 12 anni e che devono ricevere la prima dose o una dose di richiamo.

Si specifica che la dose di richiamo può essere fatta:

dopo almeno 120 giorni dalla seconda dose di Moderna, Pfizer o Astrazeneca o dalla prima e unica dose Janssen, o dal ciclo vaccinale a dose unica per chi prima della prima dose ha avuto il COVID

dopo almeno 120 giorni dalla data dell'infezione accertata con tampone positivo per chi ha ricevuto la prima dose e ha in seguito contratto il Covid.

La prima dose in chi ha avuto il Covid può essere somministrata tra 3 e 6 mesi dall'infezione accertata con tampone positivo: in caso di infezione pregressa il ciclo vaccinale primario è a dose unica se viene somministrata entro 12 mesi dalla data del tampone positivo. Si chiede agli utenti di recarsi al centro vaccinale muniti di documento d’identità necessario per l’identificazione e con la documentazione già compilata. La modulistica è scaricabile dal sito di ASUGI al seguente link:

https://asugi.sanita.fvg.it/it/schede/menu_salute_prevenzione/vaccinazioni/covid19_vaccinazioni.ht ml Verranno vaccinati tutti i cittadini che si presenteranno fino a esaurimento delle dosi disponibili e in caso di picchi di afflusso verrà fornito un biglietto taglia coda con l'orario dell'appuntamento. Si ricorda che per ulteriori informazioni è attivo il Numero Verde Sanità 800 991170 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00.