Guida ubriaco dopo la serata a Sistiana: denuncia e patente ritirata

DUINO AURISINA - Si mette alla guida dopo aver bevuto molto al termine di una serata con gli amici nella baia di Sistiana, ma i carabinieri lo fermano. Per lui scatta la denuncia e il ritiro della patente. È successo nella notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio. Al controllo da parte dei Carabinieri di Duino e della pattuglia della Radiomobile di Aurisina l'etilometro ha registrato un valore due volte il consentito. Per il 20enne friulano, residente a Codroipo, è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Nel corso del servizio coordinato disposto dal comando provinciale di Trieste per la movida in baia, i Carabinieri di Duino e della radiomobile di Aurisina hanno controllato nella notte 20 veicoli e 38 persone. Nella maggior parte dei casi la persona alla guida non aveva bevuto oltre il limite consentito.