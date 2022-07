Wartsila convocata al Mise: “Lieti dell’invito”

"Dopo aver annunciato i piani relativi alle attività manifatturiere di Trieste, Wärtsilä ha contattato immediatamente il MISE. Siamo quindi lieti di ricevere ora questo invito per mercoledì prossimo". Così una nota di Wartsila in merito alla volontà dell'azienda di chiudere lo stabilimento a Trieste.

"Confermiamo che Wärtsilä è impegnata a collaborare con i sindacati e le Istituzioni - continua la nota - per individuare soluzioni a sostegno dei nostri lavoratori, in linea con la legislazione italiana. Siamo consapevoli dell'impatto sui lavoratori, sulle loro famiglie e sulla comunità intera e confermiamo anche la volontà a rispettare la nuova procedura legale (prevista per progetti come questo) e a confrontarci sui possibili effetti mitigatori all'interno della procedura stessa".

Wärtsilä sottolinea infine che "l'Italia e Trieste rimarranno importanti per l'azienda con le attività di ricerca e sviluppo, vendita, project management, sourcing, assistenza e formazione anche negli anni a venire".