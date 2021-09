A fuoco una mansarda a Gorizia: stabile evacuato

Un incendio, divampato in una mansarda di uno stabile di quattro piani fuori terra in via Smareglia a Gorizia, ha tenuto impegnati nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco, giunti sul posto per domare il rogo. L'allarme è scattato intorno alle 12:30 e il pronto intervento dei vigili del fuoco è valso al contenimento del fuoco alla sola mansarda interessata dall’incendio. A scopo precauzionale tutte le persone che si trovavano nello stabile sono state evacuate per tutta la durata dell’intervento. Le cause dell’incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento.