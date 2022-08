A tre anni dalla sua scomparsa, un nuovo omaggio a Nadia Toffa

A distanza di tre anni dalla sua scomparsa, Trieste ricorda Nadia Toffa, uno dei volti più noti del programma "Le Iene". E' infatti apparso questa mattina, un pannello a lei dedicato, applicato su una bacheca nel centro di Servola.

Nadia Toffa, morta all'età di 40 anni il 13 agosto 2019, aveva realizzato diversi servizi a Trieste e in particolar modo sul "nodo" Ferriera. Proprio nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia la Toffa aveva accusato un malore. Ricoverata all'ospedale di Cattinara e successivamente al San Raffaele di Milano, la giornalista delle Iene si era dovuta assentare per un paio di mesi dalla redazione. Al suo ritorno in televisione, aveva dichiarato di avere un tumore.

Questo non è l'unico omaggio alla Toffa. Lo scorso anno era stato infatti inaugurato "Look up", il murales firmato dall'artista Gabriele Bonato. Nell’opera, la Ferriera spicca sul bacino della città con i suoi mastodontici impianti, gli altoforni e le ciminiere, a testimonianza di un mondo industriale concepito in anni lontani. Un braccio meccanico, simile ad un fiore di acciaio, si erge verso l'alto e su di esso si posa uno splendido volatile: Nadia, nome che significa speranza.