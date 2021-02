A spasso col cane trova pezzo di artiglieria: intervengono i Carabinieri

L'ordigno è stato rinvenuto da un triestino nella zona del Globojner. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri per la messa in sicurezza dell'area in attesa della bonifica da parte nucleo artificieri della Polizia di Stato.

Sono in corso le operazioni di bonifica di un pezzo di artiglieria rinvenuto da un triestino a spasso col proprio cane nella zona del Globojner. L'uomo accortosi dell'ordigno lungo il sentiero ha chiamato il 112Nue. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Villa Opicina per la messa in sicurezza dell'area in attesa della bonifica da parte nucleo artificieri della Polizia di Stato.