Tecnologia: nasce a Trieste la app per orientarsi in ospedali e fiere

Si chiama Qvad, un aiuto per trovare un reparto all’interno di un ospedale o un bagno in un museo. Da lunedì 23 maggio anche all’ospedale Irccs materno infantile Burlo Garofolo. Ideata dalla startup Qvadis Srl, che ha ricevuto dalla Regione un finanziamento da 72mila euro

Un aiuto per trovare un ambulatorio all'interno di un ospedale o un bagno in un museo: si tratta della App Qvad, nata a Trieste, che migliora l'esperienza all’interno degli edifici, ad esempio individuare una sezione all'interno di una biblioteca e orientarsi in corridoi pieni di porte tutte uguali senza alcun riferimento. Le mappe QVAD, infatti, permettono di rintracciare il personale che si sta cercando, suggerendo informazioni sull'ufficio in cui è impiegato e indicando il percorso per raggiungerlo.

L'idea arriva da tre imprenditori con tre storie diverse che hanno fondato Qvadis S.r.L., una start-up innovativa, iscritta nel Registro Imprese Startup L. 221/2012. Il progetto QVAD, marchio registrato e protetto su mercati principali e depositato come brevetto industriale, ha ottenuto un finanziamento di 72mila euro dalla Regione Fvg sul bando Por - Fesr 2014-2020 1 ed è supportato per la sua attività da Area Science Park e da BIC Incubatori FVG. Inoltre, nell’ambito del Bando POR FESR 2014-20202 finanziato dal Comune di Trieste la società ha ottenuto, nel 2022, ulteriore finanziamento di quasi 25mila euro oltre a vari riconoscimenti come alla Creativity Week di Treviso nel 2020. Un percorso tipico di start up Americane ma in veste europea. È già possibile utilizzare QVAD, a partire da lunedì 23 maggio, presso l'ospedale IRCCS materno infantile Burlo Garofolo.