Tragico schianto in autostrada tra due tir, morto un camionista

Un camionista sloveno è morto in un incidente avvenuto poco dopo le 15 di oggi 3 aprile sull'autostrada A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro. L'uomo si trovava alla guida del suo mezzo pesante quando, per cause in corso di accertamento, ha tamponato un altro tir. Il tratto in direzione Trieste è stato chiuso. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale di Autovie e i mezzi di soccorso meccanico. Nella direzione opposta, verso Venezia, come da previsioni, il traffico risulta particolarmente intenso. Tanti gli autoarticolati che stanno provenendo dal Centro Est Europa diretti verso il Nord Italia dopo i due giorni di stop alla circolazione per le festività in Slovenia.