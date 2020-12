Abbattuto dai vandali l’albero di Natale di Sistiana (FOTO)

L'albero di Natale di Sistiana è stato abbattuto questa notte da ignoti, tranciato alla base con una sega. Lo rivela in sindaco Daniela Pallotta con un post su Facebook. Un gesto che si qualifica da sè, anche perché perpetrato in piena pandemia e con un'allerta meteo regionale in corso. Il sindaco commenta: "Qui non va mai bene niente, ma arrivare a questo è vile e ignobile".

