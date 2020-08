Trieste Trasporti: abbonamenti agevolati per disabili, rinnovo solo su prenotazione

Abbonamenti agevolati per persone invalide o con disabilità, rinnovi solo su prenotazione dal giorno 10 al giorno 25 di ogni mese Il rinnovo degli abbonamenti agevolati per persone invalide o con disabilità (disciplinati dall’articolo 34 della Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23), avviene esclusivamente su prenotazione presso la biglietteria di Trieste Trasporti in via dei Lavoratori 2 dal giorno 10 al giorno 25 di ogni mese. Per prenotare un appuntamento con gli uffici di Trieste Trasporti, si può scaricare l’app CodaQ oppure si può accedere alla pagina dedicata sul sito aziendale da dove è possibile scegliere il giorno e l’ora dell’appuntamento.

Devono invece rivolgersi agli uffici della Regione Friuli Venezia Giulia gli utenti che per la prima volta intendano richiedere un abbonamento agevolato o coloro per i quali, essendo scaduta la certificazione di invalidità, ne devono presentare una nuova. Per ottenere il rinnovo dell’abbonamento, l’utente deve personalmente autocertificare, presso lo sportello di Trieste Trasporti, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa attraverso il modulo scaricabile dal sito www.triestetrasporti.it. Non potranno essere soddisfatti gli utenti senza prenotazione o che si presentino in giorni diversi da quelli riservati al servizio.