Abbonamenti per gli studenti residenti in Fvg: come ottenere le agevolazioni

La Regione FVG ha confermato anche per il prossimo anno scolastico lo sconto del 50% sugli abbonamenti annuali di trasporto pubblico locale per gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato anche per il prossimo anno scolastico lo sconto del 50% sugli abbonamenti annuali di trasporto pubblico locale per gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia.

L’agevolazione è riservata agli studenti:

anagraficamente residenti nel territorio regionale

di età non superiore ai 26 anni (la sottoscrizione è possibile fino al giorno precedente al compimenti del 27°anno di età)

utilizzatori di abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale urbano, extraurbano o misto del Friuli Venezia Giulia, esclusivamente per percorsi inerenti, in tutto o in parte, il tragitto casa-scuola.

Per avere accesso all’agevolazione è necessario presentare richiesta attraverso il portale di Tpl Fvg, caricando l’autocertificazione di possesso dei requisiti. La domanda è gratuita e non impegna in alcun modo all’acquisto dell’abbonamento annuale, ma è necessaria per aver diritto allo sconto del 50% sul prezzo dell’abbonamento per la tratta corrispondente.

Le domande possono essere presentate solo online. Per accedere alla procedura è necessario registrarsi sul portale https://abbonamentionline.tplfvg.it (o effettuare il login, se già registrati) e, una volta entrati, cliccare sulla voce “autocertificazioni” e seguire il percorso guidato. Nel portale è disponibile anche un manuale di assistenza alla compilazione e caricamento dei documenti. Entro sette giorni lavorativi il cliente riceverà la mail di conferma e, dal prossimo 23 agosto al 31 ottobre, potrà usufruire dello sconto nell’acquisto dell’abbonamento annuale scolastico, sia online sul sito www.tplfvg.it (con una ulteriore riduzione del 5 per cento) sia presso le biglietterie TPL FVG.

Alla pagina https://tplfvg.it/it/le-tariffe/abbonamenti-scolastici-residenti-fvg/ tutte le informazioni nel dettaglio e i numeri da contattare per ricevere assistenza alla procedura.