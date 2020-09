"Abbracciamo I'Italia", il tour di Loretta Pavan fa tappa a Trieste

Anche Trieste fa ufficialmente parte di "Abbracciamo l'Italia" di Loretta Pavan, il tour con cui è stata avviata una raccolta fondi per gli Amici del Quinto piano dell'ospedale San Bortolo. L'ex imprenditrice vicentina è partita il 3 agosto da Vicenza e sta percorrendo in bici tutto lo stivale. Per la tappa Chioggia-Trieste, Pavan è stata supportata dal Moto Club della Polizia di Stato delegazione Trieste che ha fatto da staffetta: " E' una persona veramente e molto determinata nel suo impegno solidale - scrive il club sulla sua pagina Facebook -. Durante il tragitto siamo stati ricevuti da un'altra gran persona e gran sindaco, Daniela Pallotta, sindaco di Duino Aurisina che saputo del nostro transito ha accolto tutti noi davanti il Municipio di Aurisina". Nel corso del tragitto sono poi arrivati un equipaggio dei Baschi Verdi di Trieste e l'Ase Motosoccorso di Trieste con tre mezzi.

