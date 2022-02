In via Filzi l'abbraccio al Narodni dom dedicato a Pahor: "Per ricordare non bisogna dimenticare"

Nel pomeriggio di oggi, data della celebrazione del Giorno del Ricordo, si è tenuto in via Filzi 14 il simbolico abbraccio al Narodni dom. L'iniziativa, organizzata dal Comitato Pace Danilo Dolci e a cui hanno aderito una ventina di persone, è stata dedicata a Boris Pahor, "ultimo testimone vivente che ha documentato con i suoi scritti l’inizio di quel terribile periodo della storia di queste terre".



"Oggi siamo qui per ricordare quanto serve a non dimenticare" ha dichiarato il presidente del Comitato Luciano Ferluga, evidenziando l'importanza di "trasmettere alle nuove generazioni la memoria". "Abbiamo un dovere nei loro confronti, affinchè si conosca anche l'inizio e non solo la fine. Senza fare sconti a nessuno". "Trieste è punto di convergenza di strutture nazionali ed internazionali utili al miglioramento della qualità della vita, comprese strutture scientifiche che possono creare ulteriori occasioni di lavoro. E proprio in virtù della storia che raccontano le sue terra, è la città ideale da proporre come Capitale europea per la Pace".



Nel corso della manifestazione Il Comitato Pace Danilo Dolci ha anche annunciato la candidatura di Boris Pahor a sindaco onorario della città di Trieste, in quanto "testimone del rogo del Narodni Dom e dell'inizio della violenza organizzata".