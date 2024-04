"Contro gli antiabortisti nei consultori" la protesta di Non una di meno sfida il maltempo

TRIESTE - "Vogliamo che le porte dei consultori riaprano per noi e chiudano agli antiabortisti. Fuori il clero dai servizi pubblici, dagli ospedali e dalle scuole", è quanto rivendicato dal collettivo Non una di meno che oggi, lunedì 22 aprile, ha organizzato una manifestazione contro i centri di aiuto alla vita nei consultori familiari. Sono intervenute alcune decine di persone, radunate in piazza Unità nonostante il maltempo. Le attiviste hanno espresso la loro contrarietà "alla probabile approvazione in senato dell'emendamento nel Pnrr che vuole dare fondi ai centri di aiuto alla vita. Questo emendamento per noi è irricevibile. I consultori sono già stati dimezzati a Trieste e non dovrebbero aprire le porte anche alle associazioni antiabortiste che limitano il nostro diritto di scelta. Oltretutto questo emendamento è già tra le maglie di una legge di compromesso, che è la legge 194 quindi vogliamo sicuramente dei consultori molto diversi e un diritto alla nostra salute pubblica e alla nostra libertà di scelta garantita".

In particolare, scrive in una nota Non una di meno, "è la stessa legge 194 a dare un ruolo a queste associazioni, limitando la nostra libertà di scelta e moralizzando la decisione di interrompere volontariamente una gravidanza" e ritiene che "questo governo fascista, più di altri, apre le porte dei consultori, quelli che ci rimangono, alle realtà cattoliche antiabortiste".

In merito all'imbrattamento del centro di aiuto alla vita (Cav) “Marisa” in salita di Gretta con la scritta "Aborto libero", avvenuto qualche giorno fa a opera di ignoti, Non una di meno si dichiara a favore del messaggio: "L'aborto libero è una questione condivisibile, i centri di aiuto alla vita non devono avere il diritto di avere locali ed uffici in città".