Abusi sessuali in un edificio abbandonato: arrestato 28enne

Arrestato per violenza sessuale un 28enne, richiedente asilo di origine afghana, accusato di abusi nei confronti di una 27enne residente a Trieste. Come riportato da un servizio di Telequattro, il crimine si sarebbe consumato a fine dicembre nel pianterreno di un edificio abbandonato di via Galatti 14, spesso oggetto di monitoraggio da parte delle forze dell'ordine per questioni legate allo spaccio di droga.

Sembrerebbe infatti che la donna sia stata attirata nell'edificio con la promessa di una dose di marijuana, poi sarebbe stata immobilizzata dallo spacciatore, che avrebbe abusato di lei. Dopo il fatto, i Carabinieri hanno fatto partire una complessa indagine, al termine della quale l'aghano è stato rintracciato e condotto al carcere del Coroneo, in attesa del processo.