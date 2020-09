Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Trieste, 21 settembre 2020 L’AC DI TRIESTE PARTECIPA ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ 2020 BRINI, AC TRIESTE: “AMBIENTE SOSTENIBILE E SICURO È BASE IMPRESCINDIBILE DELLA MOBILITÀ PRESENTE E FUTURA: PREFERIRE MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DIFFONDERE CONOSCENZA EMISSIONI RISPETTARE PERSONE E AMBIENTE FAVORIRE ACCESSIBILITÀ E INCLUSIVITÀ” Parte da Trieste “This is my Street", la Campagna nazionale per la Sicurezza Stradale dell’ACI in collaborazione con la FIA – Federazione Internazionale de l’Automobile. READY2GO-ACI – TUA la STRADA, TUA la VITA”, giornata di approfondimento sulla sicurezza stradale domani martedì 22 settembre in Piazzale Straulino e Rode “Emissioni zero, mobilità per tutti" è il tema della Settimana Europea della Mobilità, giunta, quest’anno, alla 19a edizione: appuntamento irrinunciabile per chi vuole impegnarsi sulla strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita nelle nostre città.

Dal 16 al 22 settembre, milioni di cittadini europei in centinaia di città festeggeranno la mobilità sostenibile, lanciando, in contemporanea, un messaggio forte per sensibilizzare istituzioni, media e opinione pubblica al rinnovamento e al cambiamento dei propri stili di vita. L’Automobile Club d’Italia, insieme all’Automobile Club di Trieste, partecipano alla Settimana Europea della Mobilità promuovendo e sostenendo l’importanza di attuare scelte di trasporto economicamente sostenibili volte a favorire un ambiente urbano con emissioni sempre più ridotte, città smart a “mobilità intelligente”, e, soprattutto, inclusive, per raggiungere l’ambizioso ma fondamentale traguardo delle emissioni zero entro il 2050, così come dichiarato da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. “Bisogna preferire mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, diffondere una migliore conoscenza sul tema delle emissioni collegate all’impiego dei diversi carburanti, e adottare comportamenti che rispettino sia le persone che l’ambiente, anche quando si utilizzano mezzi ecologici, per favorire l’accessibilità e l’inclusività di tutti i cittadini - ha affermato Gian Paolo Brini, presidente dell’Automobile Club di Trieste. “Un ambiente sostenibile e sicuro è la base imprescindibile della nostra mobilità presente e futura - ha continuato Brini - la prevenzione dell'incidentalità e l'adozione di comportamenti corretti da parte di tutti - automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni e utilizzatori dei nuovi veicoli di mobilità leggera- deve, poi, costituire una priorità correlata alla sostenibilità, in quanto le finalità sono condivise: rispetto del diritto a muoversi in un ambiente idoneo, non pericoloso ma, soprattutto, non dannoso per la salute”.

A Trieste, a conclusione della Decade of Action 2011- 2020, l’ACI lancia "This is my Street", la Campagna nazionale per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la FIA – Federazione Internazionale de l’Automobile. In linea con quanto affermato nella 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety, la campagna dell’Automobile Club d’Italia è finalizzata ad incrementare la cultura della sicurezza nei più giovani per una mobilità sicura e sostenibile, a livello nazionale e mondiale, infatti, risultano essere i più colpiti dagli incidenti stradali. Oggi è fondamentale, quindi, creare i presupposti per far sì che i futuri utenti della strada siano in grado di adottare comportamenti più sicuri e consapevoli per la tutela della propria salute e di quella degli altri. I principali obiettivi sono: - Conoscenza delle principali norme del Codice della strada in qualità di pedoni, ciclisti, passeggeri di moto, scooter e auto; - Conoscenza dei fattori di rischio degli incidenti stradali: importanza del fattore umano e pericolosità del traffico cittadino; - Migliorare la consapevolezza che il rispetto delle norme contribuisce in modo determinante a proteggere la propria e le altrui vite/salute; - Illustrare l’importanza dell’utilità dei dispositivi di sicurezza (casco, cinture, ecc.) e del loro corretto utilizzo. I partecipanti a "This is my Street” esporranno diversi cartelli dove sono riportate alcune frasi sulla sicurezza stradale, indirizzate alle Istituzioni ed alla collettività, affinché vengano adottate azioni efficaci d'intervento. "Rispettiamo gli attraversamenti pedonali”, sarà uno dei messaggi che caratterizzeranno la campagna. Destinato principalmente ai ragazzi neopatentati e patentandi è l’evento “READY2GO-ACI – TUA la STRADA, TUA la VITA”, giornata di approfondimento sulla sicurezza stradale che si terrà domani martedì 22 settembre in Piazzale Straulino e Rode, a cura della Polizia Locale in collaborazione con ACI Trieste e gli istruttori dell’Automobile Club d’Italia, con prove sia teoriche che pratiche di guida sicura.