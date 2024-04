Accademia nautica, presentato il nuovo corso di "mastro velaio"

TRIESTE - Ieri pomeriggio presso il centro congressi della stazione marittima, si è tenuto un evento organizzato dall'Accademia nautica dell’Adriatico, al quale hanno preso parte il presidente Stefano Beduschi e il direttore generale Bruno Zvech, padre Luciano Larivera, direttore del Centro Veritas, lo storico navale Maurizio Eliseo e l'assessore regionale Alessia Rosolen . Tra i tanti ospiti anche i vecchi e i nuovi allievi dell’accademia. L’incontro ha rappresentato un punto di rilancio per l'istituto, con la presentazione del nuovo logo e della nuova offerta formativa in partenza a ottobre 2024. È stato annunciato il nuovo corso “Mastro velaio/Sailmaker”, formerà esperti in materia di nautica, propulsione velica, aerodinamica, fibre, elementi di progettazione e tecnologie del disegno e dei suoi risultati, valutazione dei materiali e dei processi di produzione.