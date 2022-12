Si accascia a terra mentre cammina: 73enne rianimato per strada

Un 73enne si accascia a terra per un infarto, un passante gli presta le prime cure e poi interviene il 118 e lo porta in ospedale. E' successo questa mattina, sabato 10 dicembre, in via Guerrazzi (zona San Giusto). L'infarto avrebbe causato un arresto cardiocircolatorio e, vedendo l'uomo riverso al suolo, i passanti hanno chiamato il numero Nue 112. Un infermiere della sala operativa Sores ha guidato la rianimazione cardiopolmonare eseguita sul posto dagli astanti mentre l'ambulanza e l'automedica del 118 giungevano sul posto. Il 73enne è stato quindi soccorso e portato d'urgenza a Cattinara. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato.