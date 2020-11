Natale "precoce" a Trieste, le luci si accendono il giorno di San Giusto

Un Natale molto anticipato quello del 2020, a Trieste gli abeti di piazza Unità e in altre piazze triestine, oltre che le luminarie in diverse vie della città, "brilleranno a partire da domani, martedì 3 novembre, in occasione della ricorrenza del Patrono San Giusto. La cerimonia ufficiale sarà alle ore 17.30, in piazza Unità d’Italia, alla presenza del Sindaco Roberto Dipiazza con l’Assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi e rappresentanti di AcegaApsAmga ed Hera Luce.

Saranno illuminati i 24 abeti (da 7 metri) collocati in piazza Unità, i 4 abeti (da 6 metri), in piazza della Borsa, i 2 abeti ( da 6 metri) in piazza Verdi, 1 abete (da 6 metri) in piazza Cavana. È prevista l’accensione delle luci anche di altri abeti posizionati in via del Rosario (1 abete), presso la Chiesa Greco-Ortodossa in Riva 3 novembre (1 abete), a Grignano (1 abete) e a San Giovanni (1 abete). Le luminarie saranno accese nelle seguenti vie: corso Italia, via Mazzini, via San Nicolò, via San Spiridione, via Imbriani.