Domani Trieste accende le luci natalizie

Domani, venerdì 6 novembre, alle ore 17.30, in piazza Unità d’Italia, nel rispetto delle previste norme anti-Covid, si terrà l’accensione degli alberi natalizi, presenti il Sindaco Roberto Dipiazza con l’Assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi e rappresentanti di AcegaApsAmga ed Hera Luce. L'accensione era prevista inizialmente il 3 novembre, ma è stata rinviata a seguito dell'attentato a Vienna.

Saranno illuminati i 24 abeti (da 7 metri) collocati in piazza Unità, i 4 abeti (da 6 metri), in piazza della Borsa, i 2 abeti ( da 6 metri) in piazza Verdi, 1 abete (da 6 metri) in piazza Cavana. E’ prevista l’accensione delle luci anche di altri abeti posizionati in via del Rosario (1 abete), presso la Chiesa Greco-Ortodossa in Riva 3 novembre (1 abete), a Grignano (1 abete) e a San Giovanni (1 abete). Le luminarie saranno accese nelle seguenti vie: corso Italia, via Mazzini, via San Nicolò, via San Spiridione, via Imbriani.