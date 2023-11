Un accoltellamento ogni 20 giorni, la pericolosa mappa cittadina

TRIESTE - Gli episodi di violenza che in città culminano con accoltellamenti e ferite da arma da taglio avvengono ogni 23 giorni, coinvolgono cittadini di origine straniera e vengono messi in atto da maschi adulti. E' questa l'inquietante fotografia che emerge se si raccolgono i dati - quelli diffusi dagli organi di informazione - per quanto riguarda l'anno in corso. Dal 1 gennaio ad oggi sono passati 333 giorni e i casi di sangue che hanno raggiunto l'opinione pubblica sono stati almeno 14. Tralasciando per un attimo gli aspetti relativi al cosiddetto sommerso e concentrandosi sui numeri a disposizione, il quadro è presto fatto. Quattordici le vittime di ferite da arma da taglio (coltelli e taglierini), altrettanti (se non di più) gli aggressori; il numero sale se si contano i soggetti coinvolti, a vario titolo, negli episodi di cronaca (si possono ipotizzare, per quanto riguarda le risse, almeno un numero doppio rispetto agli accoltellamenti, senza contare i casi conosciuti solo da investigatori e inquirenti).

Le vittime: 28 anni, uomo e straniero

L'idenkit della vittima è il seguente: maggiorenne, uomo e straniero. Di poco sotto al 20 per cento la vittima è pakistana, come pure gli italiani. Solo in tre casi le persone aggredite sono minorenni (e solo in due casi sono minori non accompagnati) e di queste, due sono di nazionalità pakistana (i coinvolti nella rissa di piazza Carlo Alberto), mentre una è italiana. Negli altri casi parliamo di due italiani, un afghano, un tunisino, due iracheni, un romeno, un croato, un pakistano e un macedone. Nella lista delle vittime spunta anche una donna di origini serbe, accoltellata dall'ex compagno in via del Veltro. Di media, chi finisce al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, ha 28 anni.

La geografia delle lame

La geografia dell'accoltellamento puntella diverse zone della città, con un podio così composto: tre episodi nel rione di Barriera, e due a testa per il centro storico e il rione "bene" di San Vito. Una zona, quest'ultima, che fino a ieri sera non era mai stata intaccata da casi di sangue. Piazza Garibaldi racconta di due accoltellamenti, ma se usciamo dall'area ecco che spaziamo da via Giulia fino a via dell'Istria, come pure in piazzale de Gasperi o in piazza Goldoni. Discorso a parte lo meriterebbe la zona della stazione e vie limitrofe. Via Sant'Anastasio, piazza Vittorio Veneto e via Ghega distano qualche decina di metri in linea d'aria, eppure afferiscono allo stesso quadro di degrado e di illegalità. E' di qualche giorno fa, solo per citare un esempio, la notizia dell'arresto di cinque stranieri che per mesi avevano terrorizzato alcuni richiedenti asilo nella zona dell'ex Silos e in piazza Libertà. Ma non va dimenticato che i coltelli non sono esclusiva di zone degradate: in un caso l'episodio è avvenuto a due passi dal palazzo della Regione, in via dell'Orologio; in un altro caso, avvenuto il 10 maggio, un tunisino di 40 anni aveva accoltellato un iracheno di 29. Il tutto, era andato in scena in piazza Cavana.

Gli aggressori: maggiorenni, ma non solo

Scorrendo la lista degli episodi noti emerge che chi aggredisce è uomo, nel 99 per cento dei casi è maggiorenne e, per una percentuale di poco superiore al 10 per cento, di nazionalità kosovara, tunisina o afghana. Nel dettaglio, troviamo cittadini afghani, iracheni, tunisini, romeni, kosovari, ma anche venezuelani e cubani. In due episodi le forze dell'ordine e i sanitari del 118 si sono trovati di fronte a soggetti di sesso femminile (in un caso la persona era minorenne). In due casi, invece, la nazionalità non è stata resa nota. Se a tutto ciò si aggiunge l'impietosa fotografia scattata di recente dalla classifica pubblicata da ItaliaOggi, ecco che il tema della sicurezza in città non può più essere derubricato ad un'analisi sulla percezione dei residenti o, come spesso le istituzioni suggeriscono in occasione di reati come la violenza sessuale, sul fatto che in città vi sia una spiccata propensione alla denuncia.

"Quando ci scapperà il morto sarà troppo tardi"

Perché la recente narrazione si schianta clamorosamente contro il muro dei fatti - una riflessione seria dovrebbe maturare anche solo leggendo i dati che la stampa riesce ad intercettare, figuriamoci se l'opinione pubblica fosse a conoscenza di tutte le notizie di reato -. Una città come Trieste, capoluogo di una regione al centro di importanti interessi economici e la cui reputazione - anche e soprattutto a livello turistico - è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni, fa i conti con una impennata di episodi violenti, tabù del marketing e terrore degli investitori. C'è infine un'analisi che proviene direttamente dagli addetti ai lavori. Non è un segreto che tra le file di chi interviene sulla scena - sanitari o forze dell'ordine non cambia la sostanza - sia diffusa una sensazione da incubo: "Prima o poi ci scapperà il morto, ma allora sarà troppo tardi per tutti".