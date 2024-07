Un accoltellamento ogni venti giorni, sono almeno dieci le vittime da inizio anno

TRIESTE - La città aveva chiuso il 2023 con almeno 14 accoltellamenti, una media di un episodio circa ogni 25 giorni. Nei primi 200 giorni dell'anno in corso la media si è alzata, con un fatto di sangue ogni 20 giorni. Sono almeno dieci, dal 1 gennaio a ieri 21 luglio, gli accoltellamenti avvenuti a Trieste e dintorni e di cui sia giunta notizia all'opinione pubblica attraverso gli organi di informazione. Una media che, ovviamente, non tiene e non può tener conto né del sommerso, né dei cinque mesi che mancano alla fine del 2024. Un fenomeno che però nella nottata di ieri ha visto l'ultimo grave caso di cronaca, con un giovane camionista turco nato nel 1986 e accoltellato a margine di una rissa tra autotrasportatori di origine straniera. Il fatto è avvenuto - novità assoluta, in termini di fatti di sangue - nella zona del porto di Trieste, nei pressi di Scalo legnami.

La lunga lista: si parte il 16 febbraio

Riavvolgendo il nastro di questi primi sette mesi dell'anno, ecco che il primo episodio è quello segnalato il 16 febbraio. La zona è quella tra via Donota e via del Teatro romano, a due passi dalla questura giuliana. In quel caso la vittima è un ragazzo di origini afghane, accoltellato al torace e soccorso dai sanitari del 118 in piazza Libertà, area dove si era rifugiato dopo i fatti. In quel caso le indagini erano state affidate ai carabinieri. Febbraio e quasi tutto il mese di marzo scivolano via tranquilli, tranne per quanto riguarda la doppia rissa di domenica 24 marzo (una in piazza dei Volontari giuliani, l'altra nell'area del Giardino pubblico di via Giulia, con il secondo episodio che vede le forze dell'ordine circondare il giardino). Ma il 27 del mese ecco che i coltelli tornano a far parlare.

Scuole, strada e giardini

In questo caso l'aggressione avviene in via Battera, tra l'istituto di formazione professionale del rione e un'area adibita a campo da pallacanestro. Ad avere la peggio è un giovane straniero di 17 anni, accoltellato da due coetanei, sempre di origine straniera. Anche in questo caso le indagini sono finite in mano ai militari dell'Arma. I due aggressori, secondo quanto era emerso in una iniziale ricostruzione, gravitvano nella zona di piazza Carlo Alberto, qualche mese prima diventato teatro di una furibonda rissa tra stranieri e conclusasi, anche in quel caso, con un grave accoltellamento. Aprile poi porta con sé tre episodi: il primo viene registrato tra la zona di piazza Goldoni e via Carducci. Sono le 18:30 circa del 2 aprile quando il 112 riceve una chiamata di emergenza per un trentenne di origine senegalese sanguinante a causa di una ferita da arma da taglio. L'uomo si accascia nel tunnel che conduce ad una delle entrate di un noto negozio. Perde tanto sangue da una spalla, zona del corpo dove un georgiano ha indirizzato la lama. Passa una settimana ed ecco che nell'arco di due giorni gli episodi si moltiplicano.

L'accoltellamento del pizzaiolo

Il primo avviene in piazza Libertà, il secondo all'interno di una scuola triestina. Quest'ultimo fatto fa emergere un dibattito cittadino anche tra le le stesse istituzioni scolastiche, oltre che alcune reazioni politiche. Poi, per circa un mese, la situazione torna tranquilla. Ma il 12 maggio, in via della Geppa, la tensione è alle stelle. Una quindicina di stranieri si rendono protagonisti di una rissa violentissima, in cui viene accoltellato un giovane. Il 31 dello stesso mese scoppia il caso del pizzaiolo, raggiunto da un fendente al fianco mentre sta rincasando dopo il turno lavorativo. L'accoltellamento avviene in via D'Azeglio. L'aggressore, poi individuato dalla Squadra mobile della questura, è un giovane che pochi giorni dopo i fatti massacra in Porto vecchio un uomo, prendendolo a calci e pugni e facendolo rovinare a terra. Chi ha visto il video ripreso dalle telecamera di sorveglianza parla di una violenza "allucinante", un dramma evitato solo grazie al passaggio di una vettura che, forse, mette paura al ragazzo e lo fa interrompere la sua azione violenta. La vittima resta a terra, tramortito e incredulo di fronte a tanta rabbia.

Giugno e luglio

Nello stesso periodo TriestePrima è in grado di pubblicare la mappa relativa al sequestro dei coltelli in città. Da inizio anno a metà maggio sono 46 le lame sequestrate da carabinieri, questura e polizia locale, per una media di una ogni tre giorni. Tornando agli accoltellamenti, ecco che il 4 giugno in piazza Oberdan "regala" l'ottavo episodio da inizio anno. In questo caso viene ferito un tunisino di poco meno di 20 anni, accoltellato da un giovane di origini albanese, ufficialmente per ragioni di cuore. Il racconto della ragazza della vittima è a dir poco sconvolgente: "Ha detto che avrebbe tirato fuori il ferro, che avrebbe mandato le zingare" così la testimonianza rilasciata sul posto. E così arriviamo a luglio, con gli ultimi due episodi: il primo è di nuovo in piazza Libertà dove ad inizio mese un diciottenne di origini straniere viene accoltellato alla schiena. I sanitari del 118 lo portano al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, non in gravi condizioni. Infine, i fatti di ieri che portano a dieci gli episodi da inizio anno. Un dato che, al momento, mostra una possibile proiezione sul 2024 peggiore dell'anno precedente.