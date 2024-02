Ancora sangue e violenza in centro, giovane accoltellato e ricoverato a Cattinara

TRIESTE - Ancora sangue lungo le strade del centro. Nella tarda serata di ieri 16 febbraio, come riporta Il Piccolo, un giovane di origini afghane sarebbe rimasto vittima di un violento pestaggio, avvenuto ad opera di alcuni coetanei nella zona tra via del Teatro romano e via Donota, a due passi dalla questura. Sui fatti indagano i carabinieri. Il ragazzo, dopo la rissa, è riuscito a dileguarsi portandosi in piazza Libertà. E' lì, infatti, che sarebbe scattata l'allerta per le ferite riportate dal giovane che è stato poi soccorso da personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Non è in pericolo di vita.