Accoltellò un autista del bus in via dell'Istria, condannata quarantasettenne

TRIESTE - Condanna in primo grado per la coppia che lo scorso 29 maggio si era resa protagonista dell’accoltellamento a un autista della Trieste Trasporti. Si tratta di una 47enne, cittadina venezuelana, e di un uomo di 49 anni di origini cubane, ma formalmente apolide. La donna dovrà scontare un anno e sei mesi di carcere per aver inferto due coltellate alla vittima. Per lei il giudice Luigi Dainotti - che aveva preso il posto del giudice Massimo Tommassini una volta convertito il rito da immediato ad abbreviato - ha escluso la possibilità della pena sostitutiva in quanto ritenuta “non meritevole”. Per l’uomo, invece, dieci mesi con la sospensione condizionale della pena e il risarcimento alla parte civile. E’ ritenuto colpevole di aver aggredito a sua volta l’autista, strattonandolo per la barba, e di aver portato fuori casa due coltelli e una taglierina. La decisione risale allo scorso 20 novembre. L’autista, un 54enne, è stato difeso dall’avvocato Andrea Cavazzini, mentre la donna è stata assistita dal legale Giovanna Augusta de’ Manzano. Il 49enne, invece, è stato seguito dall’avvocato Daniela Triolo.

I fatti di via dell'Istria

Lo scorso 29 maggio la coppia stava viaggiando su un autobus della linea 10 quando, nei pressi di via dell’Istria, il conducente li aveva invitati a mettere la museruola al loro cane. Al rifiuto dei due, l’autista ha fermato il mezzo (la donna è stata condannata anche per il reato di interruzione di pubblico servizio). Un alterco verbale si è così trasformato in un’aggressione, prima con dei pugni e poi con il coltello a serramanico. Le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori. Una delle coltellate è stata attutita dal portafoglio e il dipendente della Trieste Trasporti ha riportato solo delle lesioni superficiali. Durante l'arresto la donna aveva anche aggredito due agenti della questura. Il legale della donna ha annunciato l'intenzione di ricorrere in appello.