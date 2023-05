Accoltellamento in Cavana durante la movida: ferito un 29enne

TRIESTE - Un accoltellamento davanti a diversi passanti in piena movida: è successo la sera di mercoledì 10 maggio, alle 22 in piazza Cavana. Come riporta Telequattro, è stato ferito un 29enne di nazionalità irachena, soccorso dagli operatori del 118 e portato a Cattinara. Non sarebbe in pericolo di vita. E' l'ennesimo episodio di violenza nel centro cittadino dopo le recenti risse in piazza Goldoni. Non è chiaro se l'aggressione sia avvenuta per futili motivi o per rivalità tra bande per il controllo del territorio legato a motivi di spaccio, la polizia sta indagando e si rivolgerà agli esercizi commerciali della zona per l'eventuale esame dei filmati di videosorveglianza.