Accoltellamento di via Manzoni: fuggiasco in manette, fermato in stazione

I carabinieri hanno fermato un giovane in via Flavio Gioia, nei pressi della stazione ferroviaria. È stato condotto in caserma

È durata meno di un'ora la fuga del giovane autore dell'accoltellamento avvenuto all'incrocio tra via Manzoni e via Gambini nel pomeriggio di oggi. I carabinieri l'hanno arrestato in via Flavio Gioia, nei pressi della stazione ferroviaria. Il giovane è stato arrestato e portato in caserma. Non si conoscono ancora le ragioni che hanno innescato il grave fatto di sangue che ha mandato all'ospedale, in gravi condizioni, un 25enne di origine marocchina. Sul posto anche i sanitari del 118.