Ancora un accoltellamento in città, in due a Cattinara

TRIESTE - Due stranieri sono rimasti feriti in occasione di una rissa avvenuta in via Sant'Anastasio nella serata di oggi 4 ottobre. Uno dei due sarebbe stato raggiunto da una coltellata al volto. I due sono stati trasportati al pronto soccorso di Cattinara dai sanitari del 118 intervenuti sul posto assieme ai carabinieri. I militari dell'Arma hanno scortato l'ambulanza che ha portato i malcapitati all'ospedale triestino. Ancora ignote le ragioni all'origine della rissa. Non sono in pericolo di vita. La notizia è in aggiornamento